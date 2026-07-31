ФСБ: Задержан участник "Артподготовки"*, передававший Киеву данные о военных предприятиях

В Нижегородской области задержали участника террористической организации "Артподготовка"*, собиравшего сведения о предприятиях ВПК для спецслужб Украины.

По данным ФСБ, 51-летний мужчина под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи российских регионах разведку стратегически важных объектов. Через Telegram он передавал кураторам пункты назначения военных грузов и точные координаты складов с взрывчатыми веществами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Ранее сообщалось, что участники организации "Артподготовка"* планировали сбросить самодельное взрывное устройство на передвигавшийся по мосту в Оренбургской области поезд с продукцией для военно-промышленного комплекса.

* признана экстремистской и террористической и запрещена в России