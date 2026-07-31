В Пермском крае третий день подряд объявляют "Беспилотную опасность"

В Пермском крае третий день подряд вводят режим "Беспилотная опасность".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза, все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Напомним, за минувшие два дня Пермский край столкнулся с самой массовой атакой. Было сбито 53 беспилотника. 29 июля вражеские дроны атаковали одно из промышленных предприятий региона. 30 июля незначительные повреждения получили два нежилых здания.

При встрече с беспилотным летательным аппаратом необходимо сразу уходить из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.