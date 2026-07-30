Авторизация через "Госуслуги" и "медленные зоны": власти Екатеринбурга рассказали о новых правилах работы с кикшерингами

Заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов представил позицию городских властей по взаимодействую с операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в пресс-службе мэрии, с докладом он выступил на федеральном образовательном семинаре "Стратегия интеграции и цифровая трансформация инфраструктуры средств индивидуальной мобильности". Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и продлится по 31 июля на площадке отеля NOVOTEL (улица Энгельса, 7).

Собравшихся приветствовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Николай Чередниченко, заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" Ирина Седых.

"Екатеринбург – самый компактный город‑миллионник в стране, и именно поэтому вопросы регулирования и безопасной работы СИМ для нас особенно актуальны. За несколько лет парк электросамокатов в городе вырос с 4,5 тысячи до более чем 17 тысяч единиц. С одной стороны, микромобильность помогает решать проблему "последней мили" и дает горожанам быстрый доступ к транспорту, с другой – влечет за собой новые вызовы в сфере безопасности. Уверен, что семинар станет эффективной площадкой для обсуждения этих вопросов и поможет приблизиться к их решению", – обратился к присутствующим Николай Вахлов.

В рамках семинара Николай Вахлов выступил с докладом, в котором подробно рассказал о работе по регулированию СИМ в Екатеринбурге. В настоящее время ведется разработка проекта нового соглашения с кикшеринговыми компаниями и подготовка изменений в Правила благоустройства города.

Первый документ закрепит обязательства операторов по обеспечению безопасности при использовании СИМ.

Среди ключевых требований – организация авторизации пользователей через "Госуслуги", передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 километров в час и автоматическое снижение скорости в "медленных зонах", а также требование о размещении идентификационных номеров. Соглашение предусматривает санкции за нарушения – вплоть до сокращения парка оператора до 500 единиц и запрета на использование муниципальных парковок.

Изменения в Правила благоустройства регламентируют размещение СИМ в городском пространстве. Документ запретит самовольно организовывать парковки, оставлять самокаты близко к социальным учреждениям, на узких тротуарах, газонах, остановках, в арках и на придомовых территориях, а также бросать средство электромобильности. В случае несоблюдения требований СИМ могут быть эвакуированы.

В ближайшее время изменения в Правила благоустройства будут вынесены на рассмотрение Екатеринбургской городской думой. После принятия постановления начнется работа по закреплению штрафов и платы за хранение в областном законодательстве. Следующим этапом станет заключение нового соглашения с кикшеринговыми компаниями.

Предполагается, что разработанная система регулирования работы арендных СИМ вступит в силу до конца 2026 года, что позволит внедрить обновленный порядок уже в следующем самокатном сезоне.