Авторизация через "Госуслуги" и "медленные зоны": власти Екатеринбурга рассказали о новых правилах работы с кикшерингами

31 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Авторизация через "Госуслуги" и "медленные зоны": власти Екатеринбурга рассказали о новых правилах работы с кикшерингами

Заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов представил позицию городских властей по взаимодействую с операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в пресс-службе мэрии, с докладом он выступил на федеральном образовательном семинаре "Стратегия интеграции и цифровая трансформация инфраструктуры средств индивидуальной мобильности". Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и продлится по 31 июля на площадке отеля NOVOTEL (улица Энгельса, 7).

Собравшихся приветствовали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Николай Чередниченко, заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" Ирина Седых.

"Екатеринбург – самый компактный город‑миллионник в стране, и именно поэтому вопросы регулирования и безопасной работы СИМ для нас особенно актуальны. За несколько лет парк электросамокатов в городе вырос с 4,5 тысячи до более чем 17 тысяч единиц. С одной стороны, микромобильность помогает решать проблему "последней мили" и дает горожанам быстрый доступ к транспорту, с другой – влечет за собой новые вызовы в сфере безопасности. Уверен, что семинар станет эффективной площадкой для обсуждения этих вопросов и поможет приблизиться к их решению", – обратился к присутствующим Николай Вахлов.

В рамках семинара Николай Вахлов выступил с докладом, в котором подробно рассказал о работе по регулированию СИМ в Екатеринбурге. В настоящее время ведется разработка проекта нового соглашения с кикшеринговыми компаниями и подготовка изменений в Правила благоустройства города.

(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

Первый документ закрепит обязательства операторов по обеспечению безопасности при использовании СИМ.

Среди ключевых требований – организация авторизации пользователей через "Госуслуги", передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 километров в час и автоматическое снижение скорости в "медленных зонах", а также требование о размещении идентификационных номеров. Соглашение предусматривает санкции за нарушения – вплоть до сокращения парка оператора до 500 единиц и запрета на использование муниципальных парковок.

Изменения в Правила благоустройства регламентируют размещение СИМ в городском пространстве. Документ запретит самовольно организовывать парковки, оставлять самокаты близко к социальным учреждениям, на узких тротуарах, газонах, остановках, в арках и на придомовых территориях, а также бросать средство электромобильности. В случае несоблюдения требований СИМ могут быть эвакуированы.

В ближайшее время изменения в Правила благоустройства будут вынесены на рассмотрение Екатеринбургской городской думой. После принятия постановления начнется работа по закреплению штрафов и платы за хранение в областном законодательстве. Следующим этапом станет заключение нового соглашения с кикшеринговыми компаниями.

Предполагается, что разработанная система регулирования работы арендных СИМ вступит в силу до конца 2026 года, что позволит внедрить обновленный порядок уже в следующем самокатном сезоне.

Теги: Госуслуги, кикшеринг, самокат, медленная зона


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети