Главу и совладельца группы "Эфко" Валерия Кустова поместили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы вынес меру пресечения главе и основному акционеру группы "Эфко" (лидер на российском рынке масложировой продукции) Валерию Кустову.

Ходатайство следствия было удовлетворено, Кустова поместили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба суда. Его обвиняют по ч.4 ст.160 "Растрата в особо крупном размере" и ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, что в Москве также был задержан генеральный директор "Эфко" Евгений Ляшенко.

Источники сообщают, что претензии к руководству компании связаны с проектом по производству беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" (компания создавалась в 2021-м при участии "Эфко", но потом она продолжила работу вне структуры пищевого холдинга).

Ранее по этому же делу задержали заместителя директора по развитию "Эфко" Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева – суд отправил их в СИЗО.