Захарова назвала "чудовищной ерундой" новости о работе над выездными визами в МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "чудовищной ерундой" сообщения о том, что в министерстве работают над выездными визами для россиян. По ее словам, это обычный фейк, которые СМИ-иноагенты публикуют вот уже несколько лет.

"Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается. В основном через иноагентские средства массовой информации и вбрасывается", - сказала она в интервью блогеру Павлу Костину.

Она также добавила, что я обязанности министерства не входит разработка документов и, тем более, выездных виз.

Ранее в МИД РФ заявляли, что вбросы о введении "выездных виз" для россиян направлены на создание искусственной паники. Там также напомнили, что опровергали подобные "фальшивки" в 2015, 2020 и 2022 годах.