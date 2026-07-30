В Москве задержали главу и совладельца группы "Эфко" Валерия Кустова

В Москве задержан миллиардер, глава и основной акционер группы "Эфко" (лидер на российском рынке масложировой продукции) Валерий Кустов. По данным РБК, он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также задержан генеральный директор "Эфко" Евгений Ляшенко.

Источники сообщают, что претензии к руководству компании связаны с проектом по производству беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" (компания создавалась в 2021-м при участии "Эфко", но потом она продолжила работу вне структуры пищевого холдинга).

Ранее по этому же делу задержали заместителя директора по развитию "Эфко" Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева – суд отправил их в СИЗО.