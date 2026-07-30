В Югорске школьница записала видео с танцами у мемориала "Защитникам Отечества"

В Югорске школьница записала видео с танцами у мемориала "Защитникам Отечества", сообщает Neft. Видео с югорчанкой, танцующей на фоне Вечного огня, разлетелось по соцсетям. При этом комментаторы не увидели в танце ничего предосудительного, но посоветовали все же провести беседу с девочкой.

В прокуратуре Югры сообщили, что проводят проверку по факту распространения видео с танцем у мемориала. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.