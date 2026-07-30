Советник президента Ямпольская: В России никогда ничего запрещаться и "отменяться" не будет

Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что в РФ не "отменяют" артистов и не запрещают их творчество, "если речь не идет о нарушениях закона". Так она прокомментировала вопрос о том, могут ли повлиять действия мужа-иноагента на статус народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

"Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую. В России, если речь не идёт о нарушениях закона, никогда ничего запрещаться и отменяться не будет", - цитирует Ямпольскую Telegram-канал "Юнашев Live".