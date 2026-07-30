С начала лета в Астраханской области различными формами организованного отдыха охвачено около 15 тысяч детей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Темой обсуждения были промежуточные итоги летней кампании, усиление мер безопасности и увеличение охвата юных жителей региона организованным досугом.

Глава региона отметил, что с начала лета различными формами организованного отдыха охвачено около 15 тысяч детей. Основной задачей на оставшийся период остается максимальная вовлеченность несовершеннолетних в спорт, творчество и патриотические мероприятия.

Как доложила замминистра образования и науки региона Ирина Мудрая, плановые показатели летней кампании выполняются. В текущем году особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также ребятам из семей участников специальной военной операции. За семь месяцев 2026 года отдохнуло уже 1629 детей СВО, что на 16% больше показателей прошлого года.

В рамках поручения губернатора проработан вопрос увеличения охвата детей в Лиманском муниципальном округе. Как сообщил глава района Константин Черников, на базе спортивного комплекса «Олимп» в августе откроется дополнительная площадка с дневным пребыванием, которая примет 85 детей. Губернатор поручил ускорить все организационные процедуры, чтобы новые лагеря начали работу в августе.

Заместитель начальника управления — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД И ПР областного МЧС Иван Сорокин доложил, что на контроле органов Государственного пожарного надзора находятся 195 объектов детского отдыха.

«Безопасность детей — это неизменный приоритет. Роспотребнадзор и региональный Минобр ведут постоянный контроль за соблюдением норм, качеством питания и условиями пребывания детей. Все требования должны выполняться неукоснительно», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

В ходе заседания был заслушан доклад о временном трудоустройстве несовершеннолетних. На эти цели выделили средства из областного и муниципальных бюджетов. Губернатор отметил необходимость активнее привлекать к трудовой деятельности подростков, используя занятость как инструмент социализации и профилактики правонарушений.

По итогам совещания всем профильным ведомствам и главам районов даны поручения по обеспечению максимальной занятости детей и строгому контролю за безопасностью в период оставшихся летних смен.