В Екатеринбурге открылся Центр психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО и их семьям

В Екатеринбурге создали Центр психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО. Как сообщает пресс-служба областного имнздрава, Центр поможет выстроить единую систему психологической помощи военным и членам их семьи.

"Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей — безусловный приоритет для системы здравоохранения Свердловской области. Наш регион готов оказывать защитникам любую помощь — медицинскую, реабилитационную и, конечно, психологическую. Опыт, с которым сталкиваются бойцы, требует особого профессионального подхода, и мы выстраиваем единую систему, где каждый участник СВО и его близкие смогут получить своевременную и качественную помощь", — подчеркнула замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

По ее словам, специалисты в Центре работают слаженно и по единым стандартам, каждый из них регулярно проходит обучение. Первый семинар уже собрал свыше 60 профессионалов своего дела из 29 медицинских организаций.

Помощь военным и членам их семей оказывают бесплатно и в приоритетном порядке. Доступны как стационарное, так и амбулаторное и дистанционное лечение. Первым шагом же к восстановлению может стать звонок на круглосуточный "телефон доверия" по номеру: 8 800 300 11 00.