Туск до результатов экспертизы назвал упавшую в Польше ракету российской

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что упавший в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой.

"Все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101", - сказал Туск. При этом он признал, что результаты детального обследования обломков еще не поступили, передает ТАСС.

По словам Туска, нет оснований полагать, что Польша была целью этой ракеты. Он добавил, что польские ВВС были готовы сбить объект, если бы он представляла угрозу для населенных пунктов.

В ночь на 30 июля в воздушном пространстве на юго-востоке республики был зафиксирован неопознанный объект. Позднее в поле в районе населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства была обнаружена воронка диаметром 10 м и обломки.

В 2025 году Польша обвинила Россию в провокации: над восточными регионами страны – вдоль границы с Украиной и Белоруссией – были сбиты (или упали сами) несколько беспилотников. Варшава заявила, что это были российские БПЛА. В Кремле уклонились от ответа на вопрос о принадлежности этих дронов, в Минобороны РФ заявили, что не запускали в Польшу беспилотники, но готовы провести консультации и разъяснения для польских коллег.