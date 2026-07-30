В Московском зоопарке панда Диндин отмечает девятый день рождения

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 30 июля поздравила панду Диндин с девятилетием. Она также напомнила, что завтра ее партнеру Жуи исполнится 10 лет. Сейчас Диндин весит 125 килограммов, а ее рост составляет 160 сантиметров, когда она встает на задние лапы. Акулова отметила, что у панды отличное настроение перед праздником, пишут "Известия".

Зоологи подарили имениннице бамбуковый шезлонг с зонтиком и горшочек с фруктами, украшенный цифрой девять. На видео запечатлели, как панда с любопытством изучает свои презенты. Светлана Акулова добавила, что "пандонеделя" в зоопарке продлится до 2 августа. В эти дни гости смогут посетить мастер-классы, лекции и квесты, а также лично пообщаться с киперами, которые ухаживают за животными. Таким образом зоопарк решил превратить дни рождения панд в большой праздник для всех любителей природы.