На Камчатке мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

Следственный комитет по Камчатскому краю начал расследование убийства новорожденного ребенка. По данным ведомства, местная жительница родила девочку дома, а затем вынесла ее на улицу Бохняка и выбросила в мусорный контейнер. Силовики до сих пор не нашли тело младенца и продолжают поиски. Сама женщина сейчас находится в реанимации, где врачи оказывают ей медицинскую помощь. Следственный отдел Петропавловска-Камчатского завел на нее дело по статье 106 УК РФ.