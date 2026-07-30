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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Махонин: "Самая массированная атака". Над Прикамьем за два дня сбито 53 беспилотника

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что Пермский край за два дня подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Махонина, итогом сегодняшней атаки стали незначительные повреждения двух нежилых строений. Оперативные службы уже приступили к устранению последствий. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет.

"Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны. Совместно с Министерством обороны принимаем все меры для вашей защиты и защиты предприятий. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий. Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша сила — во взаимной поддержке и единстве!" - заявил глава региона.

Теги: атака, БПЛА, беспилотная опасность, беспилотники


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