ФНС предъявила налоговый иск экс-министру энергетики России на 3,5 миллиарда рублей

Федеральная налоговая служба России предъявила иск на 3,5 млрд руб. Игорю Юсуфову, экс-министру энергетики РФ, ныне – долларовому миллиардеру. По данным СМИ, налоговые проверки с привлечением управления "Ф" ГУЭБиПК МВД РФ выявили возможные манипуляции с налоговым резидентством в период с 2021 по 2025 год, позволявшие не платить налог с дивидендов.

Сообщается, что в случае положительного решения суда о взыскании требуемой суммы оно станет вторым в истории налоговой службы по размеру. Первое место у бизнесмена Константина Пономарева, отсудившего у IKEA 25 млрд руб., но затем по суду вернувшего в бюджет 18 млрд руб. налогов. Также в топе оказались бывшие совладельцы аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган (с них совместно взыскали 3 млрд руб.) и блогерша Елена Блиновская (918 млн руб.).