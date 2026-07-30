Игорь Седов провел личный прием граждан

"Провёл очередной приём граждан в Штабе общественной поддержки «Единой России», - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Спикер сообщил, что на на приём пришёл владелец дачного участка в одном из СНТ, который получил отказ в проведении газа.

"Будем детально разбираться в законности этого решения и искать пути подключения участка к сетям", - отметил Игорь Седов.

Еще одна жительница областного центра обратилась по поводу установки искусственных неровностей возле Детской школы искусств имени М.П. Максаковой.

"Все поступившие обращения взяты в работу, по каждому будут направлены официальные депутатские запросы в профильные ведомства и городские службы", - подчеркнул Игорь Седов.