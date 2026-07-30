Арестована замглавы управления Минпромторга по беспилотным системам

Задержана замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя. Ее подозревают в растрате в особо крупном размере.

29 июля Мещанский суд Москвы заключил чиновницу под стражу.

РБК пишет, что Половченю и топ-менеджеров ГК "Эфко" Екатерину Кустову и Владислава Романцева арестовали по делу, связанному с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего". Топ-менеджерам "Эфко" вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает Mash, речь может идти о махинациях с дронами на госзакупках. Предположительно, беспилотники "тайком" покупались в Китае и выдавались за свои разработки. Следственные действия, по данным издания, проходили в Белгородской и Воронежской областях.

Управление беспилотных систем и робототехники функционирует в структуре Минпромторга с 2024 года. В его задачи входит в том числе координация выполнения гражданского и оборонного госзаказов на производство беспилотников.