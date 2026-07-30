Армения может потребовать с РЖД $2 млрд в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги

Армения может потребовать арендную или концессионную плату за использование "Российскими железными дорогами" Южно-Кавказской железной дороги, пролегающей по территории республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что Армения считает эту железную дорогу своей собственностью: "Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет".

"Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по $2 млрд в год", - заявил Пашинян журналистам, имея в виду концессионный договор, заключенный с РЖД в 2008 году на 30 лет. Он добавил, что намерен решить этот вопрос "по-дружески", но если с российской стороны будут возражения, то возможно обращение в арбитражный суд.