Депутаты утвердили отставку многолетнего мэра Кушвы

Глава уральского города Кушва Михаил Слепухин покинул свой пост. Об этом сообщили в городской администрации.

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О том, что мэр собрался в отставку, стало известно сегодня. Сообщалось, что окончание его срока должно было подойти в октябре. Однако Слепухин решил не дожидаться осени, захотел уйти уже сейчас и написал заявление по собственному.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Кушвы, сегодня, 30 июля, на заседании местной думы было рассмотрено заявление Михаила Слепухина о досрочном прекращении полномочий главы в связи с отставкой по собственному желанию. Депутаты утвердили это решение и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности. Он возглавлял муниципалитет много лет – с сентября 2013 года.

Вместе с тем, исполняющий обязанности мэра пока не назначен.

"О дате и порядке вступления в должность исполняющего обязанности главы Кушвинского муниципального округа будет дополнительная информация", - отметили в администрации.