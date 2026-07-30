Сутки без посадки: Airbus установил неофициальный мировой рекорд

Самолет Airbus A350-1000ULR совершил уникальный тестовый полет из Мельбурна в Тулузу, который длился 24 часа и 24 минуты. Лайнер находился в воздухе больше суток без единой остановки и дозаправки. Как сообщает Weekend со ссылкой на сервис Flightradar24, этот рейс неофициально побил рекорды дальности и продолжительности полета для гражданских самолетов. Пилоты вели судно в восточном направлении и преодолели расстояние свыше 23 тысяч километров. Неделей ранее этот же борт долетел из Тулузы в Мельбурн за 19 часов и 12 минут, но тогда он двигался по другому маршруту и пролетел около 16,9 тысячи километров.

Инженеры провели эти испытания в рамках совместного проекта Airbus и Qantas Airways под названием Project Sunrise. Компании хотят запустить прямые рейсы из Австралии в Лондон и Нью-Йорк без промежуточных посадок. Модель A350-1000ULR имеет увеличенный запас хода и может пролетать около 18,5 тысячи километров в обычном режиме. Авиакомпания планирует запустить первый прямой рейс из Сиднея в Лондон в октябре 2027 года. При этом перевозчик ожидает поставку первого такого самолета уже в апреле этого года, чтобы начать подготовку к будущим сверхдальним перелетам.

Ранее у самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Краснодар, во время полета загорелся двигатель, из-за чего экипаж экстренно вернулся в аэропорт вылета. Пилоты самостоятельно потушили пламя и успешно приземлились, в результате происшествия никто из 160 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.