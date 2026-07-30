30 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Государство усилит поддержку молодежных и детских организаций

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий систему льгот для некоммерческих организаций, работающих с детьми и подростками. Когда президент подпишет документ, в законах появится новая категория - НКО, которые реализуют молодежную политику. Организации смогут заниматься этой деятельностью как в качестве основной работы, так и в дополнение к другим проектам. Помогать таким объединениям будут федеральные министерства, регионы, муниципалитеты и администрация территории "Сириус", пишет "Ъ".

Государство предложит общественникам субсидии, гранты, а также советы экспертов и методическую базу. В рамках имущественной помощи организации смогут бесплатно брать в краткосрочную аренду помещения, здания и технику. Для наведения порядка власти запустят общероссийский электронный реестр. В эту базу данных внесут информацию о самих организациях, их проектах и объемах полученной поддержки. Правительство само определит, как именно включать участников в этот список или исключать из него.

На помощь смогут претендовать только те союзы, которые не имеют статуса иностранного агента и не входят в списки экстремистов или террористов. Основные правила работы реестра и выдачи льгот начнут действовать с 1 ноября 2027 года. Региональные власти должны обновить свои списки молодежных объединений по новым стандартам до 1 января 2029 года. Единые правила сделают распределение ресурсов понятным и честным, а НКО получат инфраструктуру и знания для долгой работы над социальными проектами.

 

Теги: нко, грант, поддержка


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