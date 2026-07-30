Росавиация аннулирует сертификат перевозчика авиакомпании "Ижавиа"

Росавиация собирается аннулировать сертификат авиакомпании "Ижавиа", поскольку та не смогла устранить замечания ведомства к безопасности полетов. Продажа билетов остановлена с 1 августа, после рейсы перевозчика будут перераспределены между авиакомпаниями "Россия" и S7, пишет "Коммерсант".

В апреле Росавиация ограничила срок действия сертификата перевозчика до 28 июля. Чиновники обнаружили факты допуска самолетов до полета без проведения необходимого техобслуживания, нарушения в планировании работы экипажей и в целом ненадлежащую ситуацию с управлением безопасностью полетов.

"Ижавиа" – как и аэропорт Ижевска – принадлежит правительству Удмуртии. Ранее власти республики высказывали желание отдать обременительные в обслуживании активы на приватизацию. Так, на тот момент глава республики Александр Бречалов в апреле 2026 говорил, что покупка одного МС-21 для "Ижавиа" обошлась бы в четверть годового бюджета Удмуртии.

Сейчас "Ижавиа" осуществляет рейсы из столицы Удмуртии в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу.

В парке "Ижавиа" два Boeing-737–800 и четыре Як-42. Отечественные самолеты не эксплуатируются, хотя имеют годные сертификаты летной годности.

Эксперты считают, что имущество авиакомпании, прежде всего, самолеты теперь, скорее всего, будут распроданы по отдельности и на них наверняка найдутся покупатели. А вот продать аэропорт будет сложнее.