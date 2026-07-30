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Фото: Накануне.RU

Общий объем кредитов ВТБ среднему и малому бизнесу под строительство ИЖС превысил 10 млрд

Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с подрядчиками среднего и малого бизнеса, работающими в сегменте индивидуального жилищного строительства, превысил 10 млрд рублей. За последние 12 месяцев портфель таких соглашений вырос в 20 раз после того, как банк масштабировал программу финансирования подрядчиков и перевел ее из пилотного проекта в полноценный продукт. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках запуска конкурса Бизнес Баттл в Омске.

Рост спроса на банковское финансирование подтверждает активное развитие рынка индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. В прошлом году ВТБ расширил условия программы кредитования подрядчиков, а с апреля этого года предоставил доступ к возобновляемой кредитной линии с лимитом до 150 млн рублей сроком до трех лет, которая позволяет профинансировать до 80% стоимости строительства частного дома. Кредитование доступно по ставке от 6% годовых, что помогает бизнесу запускать новые проекты, а использование эскроу-счетов обеспечивает дополнительную защиту средств заказчиков.

«Мы видим устойчивый рост интереса подрядчиков к работе с механизмом эскроу в ИЖС. Сегодня это один из ключевых драйверов развития рынка индивидуального жилья, способствующий повышению доверия клиентов, росту числа профессиональных участников и расширению возможностей для строительства. Объем подписанных ВТБ кредитных соглашений с предприятиями среднего и малого бизнеса превысил 10 млрд рублей, увеличившись в двадцать раз всего за год. Это подтверждает высокий спрос на современные финансовые инструменты и потенциал дальнейшего роста сегмента ИЖС по всей стране», — отметил Денис Бортников.

Наиболее активно финансирование подрядчиков ИЖС развивается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Владимирской области, а также в Республике Крым.

Теги: втб, малый бизнес, ижс, подрядчики, кредиты


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