В трех регионах на выборах в Госдуму бюллетени будут доставлять беспилотники

На предстоящих выборах в Госдуму минимум в трех регионах – Карелии, Архангельской области и Кузбассе – будут использоваться беспилотники для доставки бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что эксперимент может быть расширен на другие регионы, а в целом стоит цель применять беспилотники во всех труднодоступных районах страны.

"Применение новых современных беспилотных технологий на выборах имеет важные преимущества – сокращение трудозатрат и финансовых ресурсов при проведении голосования в труднодоступных местностях и обеспечение безопасности при доставке избирательной документации. Моя принципиальная позиция заключается в том, что любые технологические решения должны не ослаблять, а усиливать гарантии реализации избирательных прав граждан и расширять их электоральные возможности", - заявила Памфилова.

Предполагается, что беспилотники доставят бюллетени в отдаленные участковые комиссии, а после окончания подсчета голосов таким же образом доставят в территориальные комиссии итоговые протоколы.

Беспилотники для эксперимента предоставит АФК "Система", с которой ЦИК подписала соглашение.