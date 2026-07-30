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Фото: Накануне.RU

Российских подростков начинают учить финансовой грамотности

30 июля в Москве пройдет первое совместное мероприятие ВТБ, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также Федерального подросткового центра. Встреча, посвященная развитию финансовой грамотности подростков, откроет долгосрочную программу сотрудничества в сфере социальных и образовательных инициатив для молодежи.
Мероприятие пройдет в пространстве «Молодежь Москвы» — площадке для общения, обучения и реализации общественно значимых молодежных инициатив. Участниками встречи станут около 50 ребят из 10 подростковых пространств Москвы, а также представители Федерального подросткового центра, ВТБ и партнерских организаций.

Центральным событием программы станет интерактивная игра «Счастье: следуй за мечтой», разработанная благотворительным фондом «ВТБ-Страна». В течение 80 минут участники пройдут путь от получения образования и выбора профессии до построения карьеры, создания семьи и обустройства собственного дома. На практических примерах подростки познакомятся с основами финансовой грамотности, будут развивать стратегическое мышление, навыки командной работы, долгосрочного планирования и принятия взвешенных решений.

«Финансовая жизнь молодых людей начинается раньше, чем мы успеваем это заметить: у них появляются первые собственные деньги и первые самостоятельные траты. Многое зависит от того, окажется ли рядом человек, готовый объяснить, как работает финансовый рынок. Сухие лекции здесь не помогут, поэтому мы проводим игры и мастер-классы, помогающие проверить теорию в действии. Наша задача не в том, чтобы предложить готовый чеклист, мы учим ребят самостоятельно планировать и оценивать, куда уходят их деньги. Умение обращаться с финансами — это, в конечном счете, умение распоряжаться своей жизнью», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В дальнейшем стороны будут развивать образовательные и социальные проекты, направленные на поддержку детей и подростков в разных регионах России. Так, в сентябре в рамках программы обучения финансовой грамотности благотворительного фонда «ВТБ-Страна» пройдет серия вебинаров от экспертов ВТБ для слушателей «Федерального лектория»: участники узнают, как применять современные формы и интерактивные методики преподавания, включая геймификацию и кейс-подход, получат навыки финансовой грамотности и смогут сразу интегрировать полученные знания и готовые методические решения в свои учебные планы.

 

Теги: втб, мошенники, финансы, финансовая грамотность подростков


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