Аэропорт Екатеринбурга работает в штатном режиме после снятия ограничений

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 30 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта", - добавили в Кольцово.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. О его отмене пока не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО: в Свердловской области отменили беспилотную опасность.