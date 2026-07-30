Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров

Пожар на площади 62 тысячи квадратных метров тушат на складе Wildberries под Пензой, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В тушении задействованы более 100 человек, 50 единиц техники, два пожарных поезда. Ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС, добавил губернатор.

"Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что число пострадавших при атаке на склад возросло до четырех, трое после обследований медиков отпущены домой, один остается в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее глава региона сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, на территории произошло возгорание, более 200 сотрудников эвакуировано. Задымление, возникшее из-за пожара, может двигаться в сторону Пензы, заявил глава города Олег Денисов. Он призвал жителей ограничить нахождение на улице.