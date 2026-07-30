В Пермском крае отменен режим "Ковер". В аэропорту - массовые задержки рейсов после ограничений

В пермском аэропорту "Большое Савино" снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В настоящий момент в аэропорту задерживается вылет шести рейсов - в Сочи, два рейса в Москву, Шарм-эль-Шейх, Анталью. Два рейса авиакомпании "Россия" - в Москву и в Санкт-Петербург отменены. Также задерживается прибытие двух рейсов из Москвы, Усинска, Оренбурга, Сочи, Магнитогорска, Новосибирска, Шарм Эль Шейха, Антальи.