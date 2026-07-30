Суд приостановил работу ресторана "Сыроварня" в ККТ "Космос"

30 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд приостановил работу ресторана "Сыроварня" в ККТ "Космос"

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на 10 суток приостановил работу ресторана "Сыроварня" в ККТ "Космос". Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие реальную угрозу здоровью посетителей.

20 июля в ресторане Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, которая зафиксировала грубейшие нарушения по хранению продуктов: температура воздуха в складских помещениях достигала 24°C при влажности 83%, хотя производители предписывают хранить большинство специй, соусов и бакалеи при температуре не выше 20°C. Более того, в морозильных камерах обнаружена неоднократная разморозка и повторное замораживание ягод, а готовый хлеб и икра хранились в условиях, не соответствующих маркировке производителя.

Были выявлены и нарушения личной гигиены персонала: личная одежда и газировки с соками хранятся в одних шкафах с санитарной одеждой, для посещения туалета используются грязные многоразовые халаты, стирка которых не организована. Ежедневный осмотр работников на инфекционные заболевания не проводится, у части персонала, включая поваров и администраторов, нет актуальных прививок и данных о гигиенической аттестации.

Проверяющие также отметили антисанитарное состояние производственных цехов: стены и плитка со сколами и трещинами, где скапливается грязь, вентиляционные зонты покрыты пылевыми отложениями, а ежедневная влажная уборка проводится некачественно, так как в мясном и кондитерском цехах на полу валялся мусор. Кроме того, разделочный инвентарь не промаркирован, термометры для проверки температуры в толще мяса отсутствуют, а на полуфабрикатах нет маркировки со сроками годности.

Уже в суде представители ООО "Сыроварня Урал" заявили о частичном устранении нарушений, однако суд отметил, что все еще остаются нерешенными вопросы с вентиляцией, эффективностью уборки и ведением документации. Поскольку нарушения создают прямую угрозу возникновения и распространения инфекций, суд постановил немедленно приостановить деятельность ресторана.

Исполнение постановления возложено на судебных приставов и начинается немедленно. Срок приостановки — 10 суток, при этом в него уже включен период временного запрета с 24 июля.

Теги: Екатеринбург, Сыроварня, ККТ Космос, ресторан, суд, закрытие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети