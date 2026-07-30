Суд приостановил работу ресторана "Сыроварня" в ККТ "Космос"

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на 10 суток приостановил работу ресторана "Сыроварня" в ККТ "Космос". Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие реальную угрозу здоровью посетителей.

20 июля в ресторане Роспотребнадзор провел внеплановую проверку, которая зафиксировала грубейшие нарушения по хранению продуктов: температура воздуха в складских помещениях достигала 24°C при влажности 83%, хотя производители предписывают хранить большинство специй, соусов и бакалеи при температуре не выше 20°C. Более того, в морозильных камерах обнаружена неоднократная разморозка и повторное замораживание ягод, а готовый хлеб и икра хранились в условиях, не соответствующих маркировке производителя.

Были выявлены и нарушения личной гигиены персонала: личная одежда и газировки с соками хранятся в одних шкафах с санитарной одеждой, для посещения туалета используются грязные многоразовые халаты, стирка которых не организована. Ежедневный осмотр работников на инфекционные заболевания не проводится, у части персонала, включая поваров и администраторов, нет актуальных прививок и данных о гигиенической аттестации.

Проверяющие также отметили антисанитарное состояние производственных цехов: стены и плитка со сколами и трещинами, где скапливается грязь, вентиляционные зонты покрыты пылевыми отложениями, а ежедневная влажная уборка проводится некачественно, так как в мясном и кондитерском цехах на полу валялся мусор. Кроме того, разделочный инвентарь не промаркирован, термометры для проверки температуры в толще мяса отсутствуют, а на полуфабрикатах нет маркировки со сроками годности.

Уже в суде представители ООО "Сыроварня Урал" заявили о частичном устранении нарушений, однако суд отметил, что все еще остаются нерешенными вопросы с вентиляцией, эффективностью уборки и ведением документации. Поскольку нарушения создают прямую угрозу возникновения и распространения инфекций, суд постановил немедленно приостановить деятельность ресторана.

Исполнение постановления возложено на судебных приставов и начинается немедленно. Срок приостановки — 10 суток, при этом в него уже включен период временного запрета с 24 июля.