Фигурант дела об убийстве создателя батальона "Арбат" приговорен к 22 годам

В Москве суд приговорил Ваража Манукяна* к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.

Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете РФ.

Манукян* признан виновным в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Напомним, 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" сработало взрывное устройство. Столичный депздрав сообщил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали. Позже стало известно, что в реанимации скончался основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, как предполагалось, и был целью подрыва.

По данным СК, в марте 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины разработали план убийства Саркисяна. Они завербовали Ваража Манукяна* и Паруйра Матевосяна, а также еще нескольких человек. Преступники скрыто следили за общественником. Манукян* обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства другим соучастникам. Взрывное устройство было изготовлено с использованием противопехотной осколочной мины МОН-50, дополнительного заряда пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва.

Утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на улице Авиационной в Москве Матевосян сообщил соучастникам, что Саркисян приближается в сопровождении охраны. После этого один из участников дистанционно привел взрывное устройство в действие рядом с Матевосяном. В результате взрыва Армен Саркисян и исполнитель преступления Паруйр Матевосян погибли на месте. Кроме того, два человека получили тяжкий вред здоровью, один — травмы средней тяжести.

В отношении Матевосяна уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

* внесен в реестр экстремистов и террористов