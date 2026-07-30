ФАС раскрыла сговор на 15 миллиардов при строительстве мусорных свалок

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила крупный сговор в сфере строительства мусорных полигонов. Участники незаконного соглашения контролировали проекты на общую сумму 14,9 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, эти действия ограничили конкуренцию и привели к неэффективной трате бюджетных денег, которые государство выделило на важные стройки.

Специалисты ФАС установили, что закон нарушили компании "СК "Гидрокор", "Республиканский экологический оператор" и представители органов власти. Группа действовала с 2021 по 2026 год. Участники заранее распределяли между собой победы в конкурсах на проектирование и строительство мусоросортировочных комплексов. Для этого они использовали схему с концессионными соглашениями, чтобы обойти строгие правила государственных закупок.

Проверка показала, что компании строили объекты только за счет бюджета, хотя концессия предполагает привлечение частных денег. При этом организаторы создавали искусственные барьеры для других фирм, не давая им участвовать в торгах. Теперь ФАС готовит крупные штрафы для всех участников сговора. Ведомство продолжает работу, чтобы наказать виновных в создании этой антиконкурентной схемы.

Ранее территориальные органы ФАС начали массовые проверки из-за необоснованного подорожания топлива в нескольких субъектах страны. В Нижегородской области ведомство возбудило дело против владельца заправок ESCO и "Газпромнефть" (франшиза), а в Пермском крае и Коми под подозрение в установлении монопольно высоких цен попали сети "Ликом", "Движение-Коми" и "Компания 2000".