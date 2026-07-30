В пожарах на складах Wildberries в Ленобласти пострадали товары 1,5 тыс. продавцов

В пожарах на складах Wildberries в Ленинградской области пострадали или полностью сгорели товары порядка 1,5 тыс. продавцов. Сумма ущерба значительная, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы региона, компания окажет помощь своим селлерам, со стороны региона пострадавшим будет предоставлен льготный заем на пополнение оборотных средств, "чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции".

"Поручаю экономическому блоку проработать дополнительные меры поддержки — на тот случай, если льготного займа на оборотку окажется недостаточно для полноценного восстановления. Ситуация нештатная, будем действовать гибко", - добавил губернатор.

Атака беспилотников на склады Wildberries в Ленобласти произошла в ночь с 23 на 24 июля, были атакованы объекты в Уткиной Заводи (Всеволожский район) и в Шушарах.