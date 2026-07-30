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Фото: Накануне.RU

Общественник о гибели избитого уральского ученого: "Дети были лишь предлогом"

Гибель директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, который скончался после конфликта с родителями школьников и избиения, может быть связана с его деятельностью. Такое предположение высказал член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев (на фото).

Как рассказал общественник в своем канале, еще в 2024 году он обращал внимание на то, какими методами работает компания бизнесмена, задержанного по обвинению в нападении на ученого. По словам Чукреева, водителей ассенизаторских машин тогда поймали в полях рядом с Арамильским трактом.

"Они откачивают фекалии из частного сектора, а затем, без всяких договоров, сливают десятки кубометров жидких отходов в городскую канализацию. Поэтому совсем не удивлюсь, если погибший сотрудник РАН Никита Зезин как раз мешал подобной деятельности ассенизаторов, за что лишился жизни. Дети были лишь предлогом", - заявил Дмитрий Чукреев.

Ранее сообщалось, что у скончавшегося уральского ученого были постоянные конфликты с местными из-за опытных полей, по которым на квадроциклах катались дети. После инцидента с избиением Зезина Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. По делу задержаны двое фигурантов, суд рассмотрит ходатайство СКР об их аресте.

Теги: ученый, избили, Зезин, Чукреев, общественник


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