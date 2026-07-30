Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Татарстане

В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, есть пострадавшие.

Как сообщила прокуратура республики, ДТП произошло на автодороге "Казань — Оренбург — Боровое Матюшино" на территории Лаишевского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford, в котором ехали дети.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям – о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.