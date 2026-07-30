Игорь Бабушкин рассказал о ходе ремонтных работ на дорогах Астрахани

На Набережной Приволжского Затона и улице Адмиралтейской в Астрахани специалисты приступили к укладке верхнего — финишного слоя асфальта. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Ранее здесь было снято старое покрытие, установлены новые бордюры, на отдельных участках обновлены пешеходные зоны и установлено леерное ограждение.

На объекте трудится 20 единиц техники. Работы ведутся в ночное время и по полосам, чтобы не создавать трудности автомобилистам. После укладки асфальта дорожники нанесут разметку, установят знаки и приступят к благоустройству зелёной зоны.

Всего в областном центре в этом сезоне при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия» ремонтируют восемь автодорог. Работы идут в соответствии с графиком и должны быть завершены до конца октября.