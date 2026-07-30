В Нижегородской области утвердили штрафы за продажу вейпов

Заксобрание Нижегородской области утвердило штрафы за продажу и распространение вейпов в регионе. Поправки внесли в областной КоАП.

Так, за торговлю или/и хранение вейпов должностным лицам грозит штраф в 40-50 тыс. руб., юридическим лицам – от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.

Аналогичные штрафы вводятся за стимулирование продажи табака, табачных изделий, кальянов, никотиносодержащих устройств и продукции. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

В поправках не прописана ответственность для физических лиц, занимающихся распространением вейпов, но депутатов это не смутило, отмечает "Коммерсант".