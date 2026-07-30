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Фото: Накануне.RU

Бастрыкину доложат о расследовании стрельбы по школьникам у гостиницы в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы по школьникам у гостиницы в Екатеринбурге. Им уже заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел 28 июля. Как сообщалось, двое подростков приехали на велосипедах к гостинице "Мадрид" в уральской столице и стали кидать мелкие камешки в продух фундамента здания. В этот момент кто-то с балкона открыл по ним стрельбу из травмата, ранив 11-летнего ребенка. После этого стрелявший мужчина выглянул и пригрозил повторить, если школьники не уедут.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, пострадавшему мальчику оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России. Александр Бастрыкин запросил у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что свою проверку по факту инцидента проводит прокуратура.

Теги: школьники, стрельба, Бастрыкин, доклад, СК, дело, Екатеринбург


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