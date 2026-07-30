Дела о терактах возбудили после атак ВСУ на логистические центры Wildberries в двух регионах

Уголовные дела о терактах возбудили в связи с атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе логистические центры Wildberries, в Пензенской области и Удмуртии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, в Пензенской области в результате атаки БПЛА на складе произошло возгорание, несколько человек пострадали. Также украинскими националистами был атакован логистический объект в Сарапуле (Удмуртия).

"В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, логистические центры компании Wildberries с середины июля подвергаются атакам беспилотников, пострадали склады в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Несколько человек погибли, десятки пострадали. СК возбудил уголовные дела о теракте.