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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов провел прием граждан, которые обратились с вопросами по работе ЖКХ Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел личный прием граждан, который прошел в Штабе общественной поддержки.

В частности, к спикеру регионального парламента обратилась художественный руководитель Дома культуры села Караульное Алтншаш Ерканалиева. В центре внимания были вопросы ЖКХ, речь шла об отсутствии водоснабжения в селах Затон и Караульное, поселках Новинский и Кировский. Кроме того, на приеме обсудили тему капитального ремонта водопровода Камызяк – Кировский в Камызякском муниципальном районе.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Так, женщина сообщила спикеру регионального парламента, что проблемы с водоснабжением беспокоят местных жителей не один год.

Игорь Мартынов отметил, что в весенне-летний период с началом работ на приусадебных участках суточное потребление воды увеличивается в 2–2,5 раза. Из-за увеличения водоразбора сильно возрастает нагрузка на источники водоснабжения и водопроводные сети. Это приводит к перебоям с водой в селах Караульное, Затон, п. Кировский, п. Новинский Камызякского района. Основной причиной перебоев с водой является аварийное состояние станции очистки воды «Нартовская» и износ сетей водоснабжения.

В настоящее время администрацией Камызякского муниципального образования в рамках муниципальных программ за счет средств местного бюджета с целью улучшения водоснабжения населенных пунктов проводится ряд мероприятий. Спикер сообщил, что ведется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода Камызяк – Кировский. Также проводится текущий ремонт скорого фильтра № 5 на СОВ «Нартовский», плановый срок завершения — 31 августа этого года. Кроме того, ведется замена аварийных сетей водоснабжения на постоянной основе.

В ходе личного приема граждан Игорь Мартынов также пояснил заявительнице, что согласно сводному сметному расчету стоимость работ по капитальному ремонту водовода Камызяк – Кировский составит 132,6 млн руб.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В настоящее время администрацией муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» проводится работа по формированию заявки на включение данного объекта в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Теги: прием граждан, игорь мартынов, дума астраханской области, вопросы жкх


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