Юрий Бурлачко рассказал о масштабной работе по организации летнего детского отдыха на Кубани

"Детский отдых – тема особая. В начале июня подготовку детских здравниц к сезону мы обсуждали с профильными министрами на планерном совещании в ЗСК.

Да, последние события в Анапе и Туапсе усложнили ситуацию. Но, несмотря на это, она постепенно нормализуется", - отметил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

В этом сезоне для детей в Краснодарском крае открыты около 1700 организаций. Планируется, что они примут порядка 355 тысяч ребят, в том числе из других регионов и стран. Общий бюджет детской оздоровительной кампании – почти 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в заботе государства.

Также для детей разработаны 16 турмаршрутов по районам края. Только в июне школьники Краснодара совершили 225 туристских походов, в которых приняли участие около 3,5 тысячи человек.

"Поскольку это направление имеет большую социальную значимость, детские здравницы получают серьезную господдержку. Это и субсидии из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы, покупку оборудования, организацию отдыха детей-инвалидов. Есть льготы: пониженная ставка по налогу на имущество, инвестиционный налоговый вычет. Согласно принятому нами закону, детские лагеря на Кубани с 2025 года могут возвращать до 70% от уплаченного налога на прибыль. Кроме того, мы поддержали введение льгот по земельному налогу, отсрочки по другим налогам и страховым взносам в случае ЧС", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также осуществляется федеральная поддержка. За 4 года по программе модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, реализуемой по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в стране построили 336 новых корпусов в летних лагерях.

"В нашем крае – в 8 лагерях возвели 44 модуля на 8,5 тысячи мест. И работа продолжается. Благодаря этой поддержке за последние 5 лет в крае открылось 6 новых детских лагерей. А в начале июня произошло важное событие: начали работу центр воспитательных технологий в составе ВДЦ «Орленок» в Краснодаре и комплекс «Аврора» детского курорта «Вита» в Анапе. В их открытии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Владимирович Путин. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности федеральным коллегам за такую системную поддержку. Мы же со своей стороны продолжим вместе с профильными ведомствами искать и внедрять эффективные механизмы помощи отрасли", - отметил спикер ЗСК.