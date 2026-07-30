СМИ: Глава Кушвы собирается в отставку после разрушительного смерча

Михаил Слепухин покидает должность мэра Кушвы, написав заявление по собственному желанию.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в региональном правительстве, градоначальник еще весной заявил, что не собирается переизбираться - окончание его срока должно было подойти в октябре. Когда же губернатор Денис Паслер запустил работу комиссии по рассмотрению кандидатур на должность мэра, Слепухин решил не дожидаться осени и написал заявление о досрочном сложении полномочий. Источник также добавил, что гордума уже утвердила отставку, а сегодня глава региона назначит временно исполняющего обязанности мэра.

Накануне.RU обратилось за комментарием в гордуму и администрацию Кушвы, однако там отказались комментировать информацию.

Смерч обрушился на Кушву во второй половине июня. Было разрушено несколько десятков домов, свыше 4 тыс. частных домов остались без электричества, 16 человек обратились за медпомощью - к счастью, обошлось без серьезных травм. После этого на территории города был введен режим ЧС.