Югорчанин наказан за кражу форели из "Ленты"

Вартовчанин оштрафован за кражу форели из "Ленты". Так решил городской суд.

Он "увёл" рыбу дважды. Ущерб – 7,4 тыс. руб. Чтобы скрыть свои поступки, он взвешивал дорогую форель на весах самообслуживания, указав наименование более дешевого товара. Когда он попытался в третий раз провернуть такую "операцию", его задержали.

После этого в принадлежащей ему кальянной прошла "проверочная закупка". Зафиксирован факт незаконной продажи шампанского "Ламбруско". Вартовчанин оштрафован на 70 тыс. руб., однако в силу того, что он два месяца пребывал под стражей, сумма штрафа снижена до 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов Югры.