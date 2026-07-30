В Смоленской задержали подростков, планировавших теракт на железной дороге

В Смоленской области задержали трех подростков за попытку теракта на железной дороге. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре 2025 года подозреваемые вступили в переписку с неизвестными, которые предложили им за 4 тысяч долларов повредить и поджечь оборудование тяговой подстанции электроснабжения железной дороги. Подростки согласились, после чего получили от кураторов подробные инструкции.

В СК сообщили, что молодые люди не успели совершить теракт, они были задержаны на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт".

Ранее в Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о теракте. На скамье подсудимых оказались пятеро подростков. Как было установлено, в июле 2024 года они по поручению неизвестного за 30 тысяч рублей подожгли в городе вышку сотовой связи. Через несколько дней четверо из них попытались поджечь локомотив на подъездных путях одного из местных предприятий.