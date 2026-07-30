Екатеринбург начнет брать питьевую воду из челябинского водохранилища - она чище

Власти Екатеринбурга готовятся к запуску Нязепетровского каскада, чтобы улучшить качество воды для местных жителей. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на МУП "Водоканал", причиной желтой холодной питьевой воды стало существенное ухудшение показателей исходной воды из основного источника водоснабжения города. Поэтому сейчас дополнительно рассматривается возможность ее перекачки из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область) в реку Чусовая.

"Ливни, существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения. Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных органических веществ, что привело к росту показателей цветности и мутности на этапе водозабора", – сообщили на предприятии.

При этом, лабораторные испытания аккредитованной Центральной лаборатории МУП "Водоканал" показали, что в воде не наблюдается превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Сейчас городская администрация вместе с "Водоканалом" принимает все необходимые меры для обеспечения жителей города холодной водой. В постоянном режиме проводится отбор проб воды в водохранилище, значительно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на максимальных технологических режимах.