Австралийский регулятор подал в суд на Telegram из-за видео с террористическими актами
Австралийский интернет-регулятор подал иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив мессенджер в нежелании удалить видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. Комиссар по вопросам безопасности в интернете Джули Инман Грант заявила, что гражданский иск последовал за годичным расследованием того, выполнил ли Telegram свои обязательства в соответствии с законом об онлайн-безопасности (не выполнил), за каждое нарушение которого предусмотрены штрафы в размере до $54,6 млн, пишет Sydney Morning Herald.
Накануне стало известно, что ФСБ и СКР предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в пособничестве экстремизму за неудаление канала и чат-бота, с помощью которых, по версии силовиков, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь.