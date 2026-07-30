Австралийский регулятор подал в суд на Telegram из-за видео с террористическими актами

Австралийский интернет-регулятор подал иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив мессенджер в нежелании удалить видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. Комиссар по вопросам безопасности в интернете Джули Инман Грант заявила, что гражданский иск последовал за годичным расследованием того, выполнил ли Telegram свои обязательства в соответствии с законом об онлайн-безопасности (не выполнил), за каждое нарушение которого предусмотрены штрафы в размере до $54,6 млн, пишет Sydney Morning Herald.