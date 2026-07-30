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Общество Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил построить современное здание библиотеки на улице Монтажной

Новое здание библиотеки будет расположено неподалеку от старого. В городском управлении культуры пояснили, что участок под строительство уже найден. Городские депутаты утвердили соответствующие поправки в бюджет. До конца года планируется завершить все документальные процедуры, а в 2027-м начать строительство нового учреждения культуры.

Обновленная детская библиотека №14 на ул. Свердлова, 25 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Стоит напомнить, что много лет филиал № 9 Централизованной системы массовых библиотек располагался в здании, которое уже устарело как морально, так и физически. Коллектив вынужденно переехал в помещение восьмого филиала на Рокоссовского, 40. Но это создало дополнительные трудности - из-за отдаленности многие жители, а особенно пожилые люди, лишились возможности посещать библиотеку.

После их обращения мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил построить новое здание и в обязательном порядке неподалеку от старого.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Для нас важно, чтобы каждый житель города имел доступ к знаниям и культуре рядом с домом. Особенно это касается старшего поколения и семей с детьми. Новая библиотека на улице Монтажной вернёт жителям привычный и любимый уголок чтения, но уже в современном формате - с удобными пространствами для чтения, обучения, творчества и общения. Библиотека будет построена рядом с Центром развития творчества детей и юношества», - подчеркнул глава краевого центра.

На сегодня в филиале № 9 зарегистрировано 2 500 взрослых и 750 детей. И все они с нетерпением ждут, когда вновь смогут посещать библиотеку недалеко от дома.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, библиотека, поручение


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