30 Июля 2026
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Сенат США сделал еще один шаг к введению новых санкций против России

Сенат США 29 июля провел второе процедурное голосование по законопроекту о новых санкциях против России. Эту инициативу когда-то помогал составлять покойный сенатор Линдси Грэм. Как сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу палаты в соцсети X, 84 сенатора проголосовали за продвижение документа, и только 12 выступили против. Теперь конгрессмены могут продолжить официальное обсуждение проекта. Днем ранее, 28 июля, политики провели первое голосование, где идею поддержали 86 человек.

Новый закон предлагает ввести обязательные ограничения против президента Владимира Путина, а также высших политиков и военных руководителей России. Кроме того, авторы документа хотят установить пошлины до 100% для иностранных компаний, которые помогают российскому оборонному сектору. Такие же меры могут затронуть страны, которые покупают у России нефть и газ. В Москве уже назвали этот проект "медвежьей услугой" для самих США и подчеркнули, что считают подобные санкции незаконными и бесполезными.

Документ также решает вопрос с Ираном - он продлевает действие санкций против этой страны до 2031 года. При этом Дональд Трамп заявил, что хочет не просто сохранить ограничения для Тегерана, но и дополнить их специальными тарифами. Несмотря на решительный настрой Вашингтона, российская сторона настаивает, что антироссийские меры не работают и нарушают международные правила. Таким образом, американские законодатели готовят почву для очередного витка экономического давления.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способы ограничить право отдельных стран блокировать санкции против России, так как согласование очередного, 21-го пакета зашло в тупик из-за возражений шести государств. По данным Financial Times, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция требуют исключений для защиты своих компаний, сохранивших бизнес с РФ.

Теги: сша, санкции, проект


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