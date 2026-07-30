Минцифры хочет обязать иностранные сайты и сервисы авторизовывать россиян только по номеру телефона

СМИ узнали об очередном предложении Минцифры для пакета законопроектов, направленных на борьбу с мошенниками (так называемый пакет "Антифрод 3.0"). Оно касается обязательной авторизации пользователей иностранных сайтов и приложений на территории России только по номеру телефона, пишут "Ведомости". Поправки уже направлены на согласование в профильные ведомства.

Чиновники считают, что владельцы иностранных сайтов, работающих в России, также будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные они будут обязаны предоставлять по запросу государственных органов безопасности.

Хотя авторизация через смс является обычной практикой во многих странах, некоторые эксперты полагают, что не все международные сервисы будут готовы создать отдельную систему авторизации для российских пользователей, и изменение механизма входа может привести к сокращению аудитории.

Также эксперты отмечают, что проблемой может стать предоставление данных силовикам – это фактически может потребовать подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), к чему тоже готовы не все сервисы.

Кроме того, эксперты сомневаются, что эта инициатива напрямую связана с борьбой с мошенничеством.