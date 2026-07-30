Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Екатеринбурга

В четверг, 30 июля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Накануне.RU сообщили в Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве.

В Кольцово просят пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета своего рейса на сайте аэропорта и непосредственно в авиакомпании.

Сегодня утром в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности.