Беспилотники атаковали два танкера вблизи нефтяного терминала КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке беспилотников на два нефтетанкера, которые находились в непосредственной близости от терминала компании под Новороссийском.

Танкер "NIFFOS SIFNOS" (ходит под флагом Маршалловых островов) подвергся атаке, когда находился под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве.

"В результате атаки средствами БПЛА в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов КТК. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Медицинская помощь и эвакуация членов экипажа танкера не запрашивалась. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме", - сообщили в КТК.

Также в шести морских милях от терминала КТК был атакован танкер "MARATHI" (ходит под флагом Острова Мэн), который направлялся на погрузку нефти.

"Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в т.ч. через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что создает риски для глобальной энергетической безопасности, нарушает механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносит существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, среди которых "Шеврон", "ЭксонМобил", "Эни", "Тоталь", "Шелл" и др.", - говорится в сообщении консорциума.

"Подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти", - добавили в компании.